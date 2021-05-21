İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı
İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalardan detaylar Filistinli gençlere Drone ile havadan gaz bombası atması Göstericiler taş atarak ve lastik yakarak karşılık vermesi RAMALLAH – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki...
İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalardan detaylar
Filistinli gençlere Drone ile havadan gaz bombası atması
Göstericiler taş atarak ve lastik yakarak karşılık vermesi
RAMALLAH – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 82 Filistinli yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra