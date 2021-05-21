İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı
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İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalardan detaylar Filistinli gençlere Drone ile havadan gaz bombası atması Göstericiler taş atarak ve lastik yakarak karşılık vermesi RAMALLAH – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki...

İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalardan detaylar

Filistinli gençlere Drone ile havadan gaz bombası atması

Göstericiler taş atarak ve lastik yakarak karşılık vermesi

RAMALLAH – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 82 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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