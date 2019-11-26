İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki "ABD protestosuna" müdahale

26.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:28

İsrail güçlerinin, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etmek isteyen Filistinli göstericilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik ve gerçek mermiler kullandı.

İsrail güçleri biri gazeteci 3 Filistinliyi plastik mermiyle, 2 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladı.

Atılan gazdan etkilenen çok sayıda göstericiye ise olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Filistinli grupların çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Tulkerm kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis'te düzenlenen gösterilerde ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararı protesto edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA