İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale
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İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale

04.01.2021 20:24 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:30

Filistinlilerin bayraklarla yürüyüşü İsrail güçlerinin engellemesi Tartışma detayları Göstericilere gaz atılması Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Batı Şeria'nın Halhoul ilçesinde zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti.

Filistinlilerin bayraklarla yürüyüşü

İsrail güçlerinin engellemesi

Tartışma detayları

Göstericilere gaz atılması Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Batı Şeria'nın Halhoul ilçesinde zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı

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