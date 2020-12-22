İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale
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İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale

22.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:49

Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde zeytin fidanı dikme etkinliği düzenledi.

Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde zeytin fidanı dikme etkinliği düzenledi. Bölgeye gelen İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale ederek etkinliğe engel olamaya çalıştı.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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