İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Nekbe'nin 73'üncü yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahale: 13 yaralı
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İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Nekbe'nin 73'üncü yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahale: 13 yaralı

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Nekbe'nin 73'üncü yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahale: 13 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73'üncü yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 13 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73'üncü yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 13 kişi yaralandı.

Filistinliler, Nekbe'nin yıl dönümünde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Nablus'a bağlı Kusra köyünde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısında 11'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İlk müdahalenin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı, ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar dün de Batı Şeria'da protesto edilmiş, İsrail güçlerinin müdahalesinde 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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