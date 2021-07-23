İsrail güçlerince öldürülen Filistinli kadının naaşı, yaklaşık 1,5 ay sonra ailesine teslim edildi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında öldürülen Filistinli İbtisam Keabine'nin naaşını yaklaşık bir buçuk ay sonra ailesine teslim etti.