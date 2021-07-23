İsrail güçlerince öldürülen Filistinli kadının naaşı, yaklaşık 1,5 ay sonra ailesine teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçlerince öldürülen Filistinli kadının naaşı, yaklaşık 1,5 ay sonra ailesine teslim edildi

İsrail güçlerince öldürülen Filistinli kadının naaşı, yaklaşık 1,5 ay sonra ailesine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında öldürülen Filistinli İbtisam Keabine'nin naaşını yaklaşık bir buçuk ay sonra ailesine teslim etti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında öldürülen Filistinli İbtisam Keabine'nin naaşını yaklaşık bir buçuk ay sonra ailesine teslim etti.

AA muhabirine konuşan baba Halid Keabine, kızının naaşını, İsrail'le iletişimi sağlayan Filistin Askeri İrtibat Servisinden güvenlik güçleri eşliğinde Eriha kenti girişindeki İsrail askeri kontrol noktasından teslim aldığını söyledi.

Keabine, cesedin kızına ait olduğunu teşhis ettikten sonra naaşın, İsrail tarafından organlarının çalınıp çalınmadığının incelenmesi için Eriha'daki hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Baba Keabine, bu işlemlerin ardından cenazenin defnedileceğini aktardı.

İbtisam Keabine, 12 Haziran'da üzerinde bıçak taşıdığı şüphesiyle Kalendiya kontrol noktasında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 64 Filistinliyi yaraladı
Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 64 Filistinliyi yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ahmet Kural Kadir Doğulu Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Muslera Aytaç Kara Mehmet Topal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçlerince öldürülen Filistinli kadının naaşı, yaklaşık 1,5 ay sonra ailesine teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 20:42:11. #1.15#

title