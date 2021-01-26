İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu
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İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu

26.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli şehit oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında "bıçaklı saldırı girişiminin" önlendiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir Filistinlinin Selfit kentinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askerlerince şehit edildiği belirtildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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