İsrail güçlerin, El Halil'de Filistinlilerin protestosuna müdahale: 35 yaralı
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İsrail güçlerin, El Halil'de Filistinlilerin protestosuna müdahale: 35 yaralı

İsrail güçlerin, El Halil'de Filistinlilerin protestosuna müdahale: 35 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin, Batı Şeria bölgesinin El Halil kentinde İsrail karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria bölgesinin El Halil kentinde İsrail karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında devam ederken El Halil'de de tansiyon artıyor. El Halil kentinde dün teravih namazının ardından, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinliler sokaklara döküldü. El Halil halkı Filistin ve Hamas bayrağı açarak kentin farklı mahallelerine yürüdü. İsrail güçlerinin, Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 35 Filistinli yaralandı. İsrail güçlerinin müdahalesinin ardından sokaklar savaş alanlarına döndü. İsrail güçleri Filistinlilere, plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti.

(Sari Jaradat/İHA)

İsrail güçlerin, El Halil'de Filistinlilerin protestosuna müdahale: 35 yaralı
İsrail güçlerin, El Halil'de Filistinlilerin protestosuna müdahale: 35 yaralı
İsrail güçlerin, El Halil'de Filistinlilerin protestosuna müdahale: 35 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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