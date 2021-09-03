İsrail güçleri, Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahale ederek 12 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri, Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahale ederek 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahale ederek 12 Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde biri gönüllü sağlık çalışanı olmak üzere 12 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde biri gönüllü sağlık çalışanı olmak üzere 12 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesi, Kalkilya ilinin Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta'daki gösterilere müdahalesinde 12 kişinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında bir sağlıkçı da bulunuyor

Açıklamada ayrıca yaralananlar arasında Filistin Kızılayında gönüllü olarak görev yapan bir sağlık çalışanının da bulunduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayına ait üç ambulansın İsrail güçlerinin plastik mermilerinin hedefi olduğu, çok sayıda göstericinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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