İsrail güçleri, Yahudi baskını için El Halil kent merkezini kapattı - Haberler
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İsrail güçleri, Yahudi baskını için El Halil kent merkezini kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail güçleri, Yahudi baskını için El Halil kent merkezini kapattı

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin arkeolojik bir alana baskın yapmaları için işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezini girişlere kapattı.

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin arkeolojik bir alana baskın yapmaları için işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezini girişlere kapattı.

İsrail güçleri, arkeolojik bir alana girecek Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için El Halil kentinin merkezindeki Bab al-Zawiya bölgesine baskın düzenledi. Şehir merkezine giden "Beersheba" yolunu kapatan İsrail güçleri, bölgeyi tahliye ederek esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladı. İnsan Hakları Savunucuları Derneği aktivisti Imad Abu Shamsiya yaptığı açıklamada, El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nin de kapatıldığını ve caminin Talmudik ayinler için Yahudi yerleşimcilere açıldığını belirtti.

İsrail güçleri, dün de Sukot Bayramı gerekçesiyle Harem-i İbrahim Camii'ni Cuma gece yarısına kadar kapattığını duyurmuştu. - EL HALİL

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Haber: İsrail güçleri, Yahudi baskını için El Halil kent merkezini kapattı - Haberler
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