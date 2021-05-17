İsrail güçleri, Şeyh Cerrah Mahallesine girişleri engellemek için beton bloklar yerleştirdi

İsrail güçleri, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesine girişleri engellemek için mahallenin girişine beton bloklar yerleştirildi.

İsrail güçleri, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesine girişleri engellemek için mahallenin girişine beton bloklar yerleştirildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin, Şeyh Cerrah'ta yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması yönünde karar vermesinin ardından başlayan olaylarda, Filistinli ailelerin direnişi, İsrail güçlerinin de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere müdahalesi devam ediyor. İsrail güçleri, çevre mahallelerden Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişleri engellemek için beton bloklar yerleştirdi. Akşam saatlerinde kamyonlarla mahalleye getirilen beton bloklar mahalle girişine yerleştirildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'ta yaşaya 4 aileye, Yahudi yerleşimciler ile anlaşmaları ile 6 Mayıs'a kadar süre tanırken, 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai kararının Haziran'a ertelenmişti.

(Jeries Bassier/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı