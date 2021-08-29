İsrail güçleri protestoya müdahale etti
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İsrail güçleri protestoya müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistinliler, İsrail'in 15 yıldan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı protesto etmek için Gazze'nin doğu sınırında dün akşam gösteri düzenledi.

Filistinliler, İsrail'in 15 yıldan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı protesto etmek için Gazze'nin doğu sınırında dün akşam gösteri düzenledi.

Araç lastiklerini ateşe veren göstericiler, ablukanın kaldırılması yönünde sloganlar attı. İsrail güçleri ise gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail güçlerinin müdahalesinde aralarında çocukların de bulunduğu 2'si ağır 11 Filistinli yaralandı.

Gösteri sırasında İsrail güçlerinin göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçları ile göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

İsrail güçleri protestoya müdahale etti
İsrail güçleri protestoya müdahale etti
İsrail güçleri protestoya müdahale etti
İsrail güçleri protestoya müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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