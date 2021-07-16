İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki bir köyün girişini yeniden kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki bir köyün girişini yeniden kapattı

İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki bir köyün girişini yeniden kapattı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köyün girişini kapattığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köyün girişini kapattığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail buldozerleri, askerler eşliğinde Nablus'un güneyindeki Usrin köyünün tek girişine yeniden toprak yığdı.

İsrail güçleri, Usrin köyünün girişini bir ayı aşkın bir süre kapalı tuttuktan sonra 15 Temmuz'da bir günlüğüne açmıştı.

İsrail güçleri, çoğu zaman güvenlik gerekçesiyle Filistin köylerinin girişlerini kapatıyor.

Usrin köyünde bugün, Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenlenmişti.

Bugün Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, 25 Filistinli gerçek ve plastik mermiyle yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Emre Altuğ Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki bir köyün girişini yeniden kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 23:17:10. #1.15#

title