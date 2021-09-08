İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı Filistin'in Nablus kenti yakınlarında Filistinli mahkumlara destek protestosuna İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 100 Filistinli yaralandı.

- İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı

BATI ŞERİA - Filistin'in Nablus kenti yakınlarında Filistinli mahkumlara destek protestosuna İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 100 Filistinli yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kenti yakınlarındaki Beita kasabası ve Hawara kontrol noktasında yüzlerce Filistinli, Filistinli mahkumlara destek protestosu düzenledi. İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 100 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Nablus'taki Filistin Kızılayı Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, protestolar sırasında 1 kişinin gerçek mermi ile vurulduğunu, 89 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, 9 kişinin plastik mermi ile vurulduğunu ve 1 kişinin ise düşerek yaralandığını aktardı.

İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Derya Baykal Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 23:58:27. #1.14#

title