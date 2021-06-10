İsrail güçleri, Nablus'taki baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskın sonrası tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulundu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskın sonrası tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki Yusuf Türbesi'ne baskını için hazırlık yapmak üzere bölgeye girerek yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinliler evlerinde bulundukları halde atılan gazdan etkilendi.

Daha sonra İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere yine göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistin sağlık kaynaklarından ya da İsrail ordusundan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki bir döviz bürosuna girerek büyük miktarda paraya el koyduğu belirtildi.

Büronun sahibi Galib Meriş, olayla ilgili yayımladığı videoda, askerlerin, dükkanına zarar verdiğini ve 130 bin dolar, 40 bin dinar, 300 bin şekel ve 20 bin avroya el koyduğunu söyledi.

Söz konusu miktarın Filistin topraklarındaki karşılığının toplam 310 bin dolar olduğu ifade edildi.

Nablus'un doğusunda bulunan Yusuf Türbesi, Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli arkeologlar ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer