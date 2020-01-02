İsrail güçleri Mescidi Aksa'da namaz kılanlara saldırdı
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İsrail güçleri Mescidi Aksa'da namaz kılanlara saldırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı.

02.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:56

güçleri, işgal altındaki 'te bulunan Mescid-i 'da namaz kılanlara saldırdı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab Al-Rahma bölgesinde ibadet eden Müslümanlara biber gazı ile saldırdı. Saldırı sırasından yaralanmalar olurken, İsrail güçleri iki Filistinliyi de gözaltına aldı. Müslümanlara saldıran İsrail güçleri, tüm geçişleri kapatarak namaz kılınmasına engel oldu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İsrail güçleri Mescidi Aksa'da namaz kılanlara saldırdı
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