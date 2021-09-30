İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısında Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda Filistinli bir kadını öldürdü.
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda Filistinli bir kadını öldürdü.
İsrail güçleri, sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ateş açarak öldürdü. Hayatını kaybeden Filistinli kadının 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Israa Khuzaymah'ın olduğu belirtildi.
Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın İsrail güçleri tarafından kapatıldığı öğrenildi. - KUDÜS
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