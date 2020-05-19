İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın imamı Şeyh Welid Seyam'ın oğlunu gözaltına aldı
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın imamı Şeyh Welid Seyam'ın oğlunu darp ederek gözaltına aldı.
19.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:05
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın imamı Şeyh Welid Seyam'ın oğlunu darp ederek gözaltına aldı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın imamı Şeyh Welid Seyam'ın oğlunu gözaltına aldı. Doğu Kudüs'te bulunan El Vad yolunda imam Şeyh Welid Seyam'ın oğlu Abed Seyam, İsrail güçleri tarafından darp edildi. Seyam, darp edildikten sonra gözaltına alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA