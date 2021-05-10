İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek üzere Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.

İsrail güçleri, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek üzere Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. İsrail polisinin, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla müdahale ettiği bildirildi. Müdahalelerde 10 Filistinlinin yaralandığı, 3'ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistinliler, İsrail polisinin sert müdahalesine taş atarak karşılık veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı