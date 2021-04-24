İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 6 yaralı
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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırması sonucu kentin birçok bölgesinde çıkan çatışmalarda 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Filistin Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırması sonucu kentin birçok bölgesinde çıkan çatışmalarda 6 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere, İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor. Filistin Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırmasının ardından kentin birçok bölgesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Kudüs'ün Silwan, Bab Al-Sahira gibi çeşitli bölgelerinde ve Kalandia kontrol noktası yakınında çıkan şiddetli çatışmalarda 6 Filistinlinin yaralandığını bildiren Dernek, olaylar sırasında bazı Filistinli gençlerin sivil kıyafet giyen İsrail Özel Kuvvet Askerleri tarafından gözaltın alındığını belirtti.

Öte yandan Filistinlilere yönelik zulmünü Ramazan ayında da sürdüren İşgalci İsrail güçleri, dün işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda toplam 105 Filistinli yaralanmıştı. Filistinlilerin de İsrail güçlerine karşılık vermesi sonucu ise çatışmalar gece boyunca devam etmişti.

-İHA-

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 6 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 6 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 6 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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