İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 40 yaralı
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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 40 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırması sonucu 40 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırması sonucu 40 kişi yaralandı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere, İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 40 Filistinlinin çıkan olaylarda yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken, 2 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırıları devam ediyor. - KUDÜS

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 40 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 40 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 40 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı: 40 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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