İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmaya devam ediyor: 4 yaralı
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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmaya devam ediyor: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere üst üste 6'ncı gece saldırması sonucu çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere üst üste 6'ncı gece saldırması sonucu çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinliler, bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. İsrail güçleri üst üste 6'ncı gecede Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı.

İsrail güçleri, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken, 2 Filistinli'yi ise gözaltına aldı. Çıkan olaylarda 4 Filistinli ise yaralandı.

Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçleri, yaklaşık 30 Filistinli'yi gözaltına alırken, onlarca Filistinli'yi ise yaraladı. - TEL AVİV

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmaya devam ediyor: 4 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmaya devam ediyor: 4 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmaya devam ediyor: 4 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmaya devam ediyor: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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