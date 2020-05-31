İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da 5 kişiyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da 5 kişiyi gözaltına aldı

Kudüs'te sabah namazı ile birlikte yeniden ibadete açılan Mescid-i Aksa'ya giren İsrail güçleri, 1'i gazeteci 5 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da 5 kişiyi gözaltına aldı
31.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:20

Kudüs'te sabah namazı ile birlikte yeniden ibadete açılan Mescid-i Aksa'ya giren İsrail güçleri, 1'i gazeteci 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbir amacıyla 2 aydan fazla süre kapalı olan Mescid-i Aksa, bugün yeniden sabah namazıyla ibadete açıldı. İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail güçleri, 1'i gazeteci 5 kişiyi gözaltına aldı. İsrail polisinin gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Sundus Aweis'in Mescid-i Aksa'ya 7 gün giriş yapmama şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail güçleri, Filistinli aktivist Nafeesa Khwais'in Mescid-i Aksa'ya girişini de engelledi. Khowais'in İsrail'in bölgeyi Yahudileştirme çabalarına engel olabilmek için bölgeyi izleyen gönüllü bir grubun üyesi olduğu belirtildi.

Covid-19 nedeniyle 2 aydan fazla bir süre kapalı bulunan Mescid-i Aksa bugün yeniden ibadete açılırken, bir grup fanatik Yahudi İsrail polisi ile birlikte Mescid-i Aksa'ya açılır açılmaz baskın düzenlemişti. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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