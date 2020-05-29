İsrail güçleri, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri'yi gözaltına aldı
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İsrail güçleri, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri'yi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri'yi gözaltına aldı
29.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:23

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa'daki açgözlü planları nedeniyle bunlar sık sık yapılan kampanyalar, Her zaman Mescid-i Aksa'yı savunacağız" dedi. Şeyh Sabri'nin soruşturma merkezine alındığı, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği bildirildi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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