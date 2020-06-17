İsrail güçleri, Kudüs Üniversitesi'ne ait yapım aşamasındaki stadı yıktı İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Üniversitesi'ne ait yapım aşamasındaki futbol stadının altyapısını ve duvarlarını yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Üniversitesi'ne ait yapım aşamasındaki futbol stadının altyapısını ve duvarlarını yıktı.

Kudüs Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran Ayrım (Utanç) Duvarı'nın diğer yakasında kalan Ebu Diys Beldesi'ndeki Kudüs Üniversitesi'ne ait yapım aşamasındaki Uluslararası Futbol Stadı'nın İsrail güçlerince yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin futbol sahasını özellikle altüst ettiğine vurgu yapılarak, İsrail'in bölgedeki tek futbol stadının inşa çalışmalarını durdurduğuna dikkat çekildi.

İsrail makamlarının stadı yıkım sebebine ilişkin herhangi bir gerekçe göstermediği belirtilen açıklamada, İsrail'in söz konusu "saldırısı" şiddetle kınanırken, zararın yaklaşık 300 bin dolar olduğu kaydedildi.

Kudüs Üniversitesi, Kudüs'teki tek Filistin üniversitesi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA