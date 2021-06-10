İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 13 yaralı
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İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 13 yaralı

İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 13 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda yeniden Filistinlilere saldırması sonucu 13 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda yeniden Filistinlilere saldırması sonucu 13 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda İsrail güçleri İsrail Parlamentosu (Knesset) üyesi Itamar Ben Gvir'ini protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombası ile saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda 13 Filistinlinin yaralandığı ifade edilerek, yaralıların 2'sinin plastik mermi, 5'inin göz yaşartıcı gazla, 2'sinin ses bombasıyla yaralandığını ve 4'ünün darp edildiğini aktardı. Yerel kaynaklar, çıkan olaylarda en az 10 Filistinlinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

EL KASSAM TUGAYLARINDAN İSRAİL'E UYARI

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki olayları yakından takip ediyoruz ve İsrail'i provokasyonlarına devam etmemesi konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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