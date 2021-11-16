İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait 3 yapıyı yıktı - Haberler
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İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait 3 yapıyı yıktı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait 3 yapıyı yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait 3 iş yerini ruhsatsız olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait 3 iş yerini ruhsatsız olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri yıkım işlemi için Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınlarında bulunan Ebu Şehit bölgesine geldi.

İsrail'e bağlı belediye ekipleri, burada market, manav ve oto tamircisi olarak kullanılan 3 iş yerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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