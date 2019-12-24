İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı

24.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:52

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebber Mahallesi'nde Şukayrat ailesine ait 2 evin İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen belediye ekiplerince yıkıldığını belirtti.

İsrail güçlerinin Şukayrat ailesine ait evleri "ruhsatsız" inşa edildikleri gerekçesiyle yıktığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Kaynak: AA