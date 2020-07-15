İsrail güçleri Kudüs'te evlilik hazırlığı yapan Filistinlinin evini yıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail güçleri Kudüs'te evlilik hazırlığı yapan Filistinlinin evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yuva kurmaya hazırlanan Filistinli gence ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri Kudüs'te evlilik hazırlığı yapan Filistinlinin evini yıktı
15.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:35

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yuva kurmaya hazırlanan Filistinli gence ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebber Mahallesi'nde Gassan Şukayrat'a ait evin İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen belediye ekiplerince yıkıldığını belirtti.

Söz konusu evin inşasının geçen ay tamamlandığı, evlilik hazırlığı yapan Şukayrat'ın düğünün ardından eşiyle bu eve taşınmayı planladığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Filistinli gence ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı kaydedildi.

İsrail bu yıl Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 evi yıktı

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail, bu yıl işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 81 evi yıktı.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti Spor
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu Güncel
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz Güncel
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Aybüke Pusat
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: İsrail güçleri Kudüs'te evlilik hazırlığı yapan Filistinlinin evini yıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 16:04:35. #1.14#
title