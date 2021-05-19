İsrail güçleri, Kudüs'te CNN muhabirini tartakladı
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İsrail güçleri, Kudüs'te CNN muhabirini tartakladı

İsrail güçleri, Kudüs'te CNN muhabirini tartakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçleri, Kudüs'teki olayları takip eden CNN International Muhabiri Ben Wedeman'ı tartakladı.

İsrail güçleri, Kudüs'teki olayları takip eden CNN International Muhabiri Ben Wedeman'ı tartakladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Kudüs'te de şiddet olayları yaşanıyor. İsrail güçleri bu kez yaşanan olayları dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri hedef aldı. Bölgedeki olayları görüntülemek isteyen CNN International'ın Kudüs Muhabiri Ben Wedeman, İsrail güçleri tarafından tartaklanarak bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar, olay yerinde olan diğer gazeteciler tarafından saniye saniye kaydedildi. Sky News Orta Doğu Muhabiri Mark Stone, meslektaşının tartaklandığı anları sosyal medya hesabından, "İsrail polisi, akredite olan CNN muhabiri Ben Wedeman ve onun ekibini itti. Bu olaylar hafta boyunca başımıza geldi" ifadeleriyle paylaştı. İsrail güçlerinin şiddet uyguladığını belirten Mark Stone, bir İsrailli polise gülümseyip merhaba dediğini, ancak polisin kendisine küfürle karşılık verdiğini ifade etti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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