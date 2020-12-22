İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
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İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

22.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:32

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "silahlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "silahlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

İsrail polisi, kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerine ateş açtığını belirtti.

Söz konusu Filistinlinin, olay yerinden kaçmaya çalışırken İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı açıklanırken, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, olayın ardından Eski Şehir'in kapılarını kısa süreliğine kapattı.

İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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