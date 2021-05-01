İsrail güçleri, Kudüs'te 7 ailenin tahliyesini protesto eden Filistinlilere saldırdı
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İsrail güçleri, Kudüs'te 7 ailenin tahliyesini protesto eden Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri, Kudüs'te 7 ailenin tahliyesini protesto eden Filistinlilere saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te 7 ailenin tahliyesini protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırdı, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te 7 ailenin tahliyesini protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırdı, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Jarrah semtinde bir grup, 7 Filistinli ailenin tahliye edilmesini protesto etti. Bir grup Filistinli'nin tahliye tehdidi altındaki evlerin önünde toplanması ile başlayan gösterilerde arbede yaşandı. Göstericiler, Filistin bayrakları açarak bölgede yaşayan Filistinlilerin zorla tahliye edilmesinin durdurulması için çağrıda bulundu. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile saldırarak, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, toprakların başlangıçta Yahudilere ait olduğunu iddia ederek, Şeyh Jarrah'daki bir grup Filistinli ailenin evlerini boşaltmaları yönünde karar verdi. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 17'si çocuk 58 kişi, İsrailli yerleşimciler için zorla tahliye edilecek. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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