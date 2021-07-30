İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sultan Süleyman Caddesi'nde 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sultan Süleyman Caddesi'nde 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sultan Süleyman Caddesi'nde 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin gerekçe göstermeden 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını belirtti. Gözaltına alınan çocukların Salah El-Din Caddesi'ndeki Polis karakoluna götürüldüğü aktarılırken, çocukların kimlikleri henüz bilinmiyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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