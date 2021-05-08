İsrail güçleri Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail polisinin başta Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü şahitlerine dayandırılan haberde, baskınlarda 13 Filistinlinin İsrail polisince gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail polisinden gözaltılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Söz konusu gözaltıların dün akşam teravih namazı sonrası Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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