İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde bir Filistinliyi yaraladı, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail polisi, Ebu Dis Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanırken, İsrail polisi Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Müdahale sırasında Filistinli bir genç, yüzüne kauçuk kaplı mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca bir binanın etrafını sararak, 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

16 yaşındaki Filistinli Yamin Ceffal'in Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde ordu kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddiasıyla dün İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürülmesinin ardından bölgede başlayan gerginlik sürüyor.