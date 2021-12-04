İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü (2)

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle silahla öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi etkisiz hale getirdiği ve olayda bir İsrail vatandaşının orta derece yaralandığı belirtildi.

Olaya ilişkin, yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İsrail basınında çıkan haberler e göre, İsrail polisinin ateş ettiği Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail polisinin, Eski Şehir çevresinde güvenlik önlemi aldığı ve olayın yaşandığı noktada bir ceset torbası görüldü.

Eski Şehir çevresinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi.