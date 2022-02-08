İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü (3)

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan, Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 3 sivil hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail özel kuvvetlerine bağlı bir kişinin araca ateş açtıktan sonra koşarak ayrıldığı görüldü.

Yerel kaynaklar, öldürülen kişilerin İbrahim en-Nablusi, Ethem Mebruk ve Muhammed ed-Dahil olduğunu aktardı. Söz konusu üç ismin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'e üye olduğu açıklandı.

İsrail'den açıklamada

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, öldürülen Filistinlilerin, Nablus çevresinde "bir dizi silahlı eylemde bulunan bir terör hücresinin 3 üyesi" olduğu ileri sürüldü.

Savunma Bakanı Benny Gantz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "hücreyi ortadan kaldıran iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i ve Savunma Bakanlığını takdir ettiğini" kaydetti.