İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışma: 5 yaralı - Haberler
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İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışma: 5 yaralı

İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışma: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmada 5 Filistinli yaralandı, 1 Filistinli ise tutuklandı.

İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmada 5 Filistinli yaralandı, 1 Filistinli ise tutuklandı.

Filistin'in El Halil şehrinde Filistinli gençler ve İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından 5 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli ise tutuklandı. İsrail güçlerinin, plastik mermi, gaz bombası ve ses bombası kullanarak saldırdığı Filistinliler, İsrail güçlerine boş şişe ve taş fırlatarak karşılık verdi.

Çıkan çatışmada tutuklanan Filistinli genç, güvenlik güçlerine taş fırlatmaktan gözaltına alındı.

(Sari Jaradat/ İHA)

İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışma: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Filistin, Çatışma, İsrail, Politika, Güncel, Haber

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