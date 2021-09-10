İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor

İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutuklunun yakınlarını gözaltına almayı sürdürüyor.

İsrail güçleri, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutuklunun yakınlarını gözaltına almayı sürdürüyor.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arraba ve Bir el-Başa beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda, tünel kazarak hapishaneden kaçan Filistinli tutukluların 5 akrabasının gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçleri, 8 Eylül'de de yine hapisten kaçan Filistinli tutukların 5 yakınını gözaltına almıştı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, El Halil kentinde 2 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçleri, tünel kazarak Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutukluyu bulmak için 6 Eylül'den bu yana Cenin kenti başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Yalın Düm Tek Tek Şevket Çoruh Yıldız Tilbe
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Lionel Messi Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 12:35:50. #1.14#

title