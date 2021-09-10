İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor

İsrail güçleri, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutuklunun yakınlarını gözaltına almayı sürdürüyor.

İsrail güçleri, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutuklunun yakınlarını gözaltına almayı sürdürüyor.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arraba ve Bir el-Başa beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda, tünel kazarak hapishaneden kaçan Filistinli tutukluların 5 akrabasının gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçleri, 8 Eylül'de de yine hapisten kaçan Filistinli tutukların 5 yakınını gözaltına almıştı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, El Halil kentinde 2 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçleri, tünel kazarak Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutukluyu bulmak için 6 Eylül'den bu yana Cenin kenti başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci