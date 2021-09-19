İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı (1) - Haberler
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İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı (1)

AA - Haberler | Güncel

İsrail polisi, 6 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 6 Filistinliden son ikisinin de yakalandığını duyurdu.

İsrail polisi, 6 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 6 Filistinliden son ikisinin de yakalandığını duyurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan Filistinli tutuklulardan son ikisinin de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, aranan iki firari tutuklunun kaldığı evin, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in verdiği istihbarat üzerine tespit edildiği ve herhangi bir direniş göstermeden İsrail güçlerince yakalandıkları kaydedildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de yakalanan son iki firari Filistinli tutuklunun İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kemamci olduğu aktarıldı.

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberinde ise Şin-Bet'in verdiği istihbarat bilgisi üzerine, İsrail polisine bağlı Yamam birliği unsurlarının, firari Filistinli tutukluları yakaladığı ifade edildi.

Hapisten firar eden 6 Filistinli tutuklu

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat'ın da yakalanmasıyla firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmış oldu.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı (1)

İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı (1)

İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı (1)

İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı (1)
AA - Son Dakika Haberleri
İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı

İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı

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