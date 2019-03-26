İsrail Güçleri Gazze'yi Vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurdu. İsrail güçleri dün gece Gazze tarafından atılan roketleri Demir Kubbe savunma sistemi ile engellemeye çalışması kameralara yansıdı.

Kaynak: AA