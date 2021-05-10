İsrail güçleri, Gazze sınırındaki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor
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İsrail güçleri, Gazze sınırındaki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor

İsrail güçleri, Gazze sınırındaki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki olayları protesto etmek için Gazze sınırı yakınında toplananlara müdahalesinde çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki olayları protesto etmek için Gazze sınırı yakınında toplananlara müdahalesinde çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Gazze'nin doğusundaki İsrail sınırı üzerindeki tel örgülere yakın bölgede çok sayıda Filistinli genç bir araya gelerek İsrail'in Kudüs genelinde ve özellikle Mescid-i Aksa'daki ihlallerini protesto etmek için iki gündür gösteriler düzenliyor.

İsrail güçlerinin bölgede protestoculara müdahalesinde göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi meydanda tedavi edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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