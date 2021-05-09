- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
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- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı Gazze'de protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

GAZZE - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı Gazze'de protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu. İsrail askerlerinin sert müdahalesinde 3 Filistinli bacağından yaralandı.

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapmış, Filistinlilere ses bombaları ile saldırmıştı. Olayda en az 205 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, bugün de şiddetini sürdürdü. İsrail askerleri, Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Kudüs'te dün ve bugün yaşanan olaylar Gazze'de protesto edildi. Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail güçlerinin Kudüs'teki müdahalesine karşı bir araya geldi. Filistin bayrağı taşıyan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar attı. İsrail askerleri, Gazzelilere de müdahale etti. İsrail güçlerinin Gazze'deki Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi bacağından yaralandı.

- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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