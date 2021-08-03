İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 6 yaralı
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İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında gerçek mermi kullanması sonucu 6 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında gerçek mermi kullanması sonucu 6 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, gece saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ile müdahale etti. İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinli yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan bir kişi Nablus'taki bir hastaneye sevk edildi. İsrail güçleri tarafından bir Filistinlinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 6 yaralı
İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 6 yaralı
İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 6 yaralı
İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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