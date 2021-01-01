İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı: 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı: 1 ağır yaralı

01.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:56
İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı: 1 ağır yaralı

İsrail askerleri, Filistinlilere ait bir jeneratöre el koymaya çalıştığı sırada çıkan Filistinlilere ateş açtı.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait bir jeneratöre el koymaya çalıştığı sırada çıkan Filistinlilere ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

Filistinliler 2021 yılının ilk gününde yine İsrail zulmü ile karşı karşıya kaldı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron kentinin Yatta bölgesinde Filistinliler'e ait bir jeneratöre el koymaya çalıştı. Filistinliler İsrail askerlerinin girişimini engellemeye çalıştığı sırada arbede çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, çıkan arbedede İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.Kudüs'teki bir hastaneye kaldırılan Filistinlinin durumunun tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu ifade edildi. İsrail ordusu sözcüsü, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Nuri İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Vitor Hugo Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Adana Ceyhan Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı: 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 18:12:15. #1.15#
title