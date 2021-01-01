İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı: 1 ağır yaralı

İsrail askerleri, Filistinlilere ait bir jeneratöre el koymaya çalıştığı sırada çıkan Filistinlilere ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

Filistinliler 2021 yılının ilk gününde yine İsrail zulmü ile karşı karşıya kaldı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron kentinin Yatta bölgesinde Filistinliler'e ait bir jeneratöre el koymaya çalıştı. Filistinliler İsrail askerlerinin girişimini engellemeye çalıştığı sırada arbede çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, çıkan arbedede İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.Kudüs'teki bir hastaneye kaldırılan Filistinlinin durumunun tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu ifade edildi. İsrail ordusu sözcüsü, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı