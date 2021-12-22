İsrail Güçleri, Filistinlilere Ait Bir Araca Ateş Açtı

İsrail güçlerinin, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentinde Filistinlilere ait bir aracı ateşe vermesinin ardından araç içinde bulunan bir 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, ablukası altında olan Batı Şeria'daki Filistinlilere ağır müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler sürekli olarak İsrail güçlerinin ağır saldırılarına maruz kalırken son olarak Cenin kentinde Filistinli bir sivilin araç, İsrail güçleri tarafından ateşe verildiği. Araç alev topuna dönerken içinde bulunan Filistinli 1 sivilin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

(İHA)

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