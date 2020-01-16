İsrail güçleri Filistinli ailenin evini ikinci kez yıktı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi ikinci kez yıktı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi ikinci kez yıktı.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Ad-Deirat bölgesinde, Filistinli bir ailenin evini ikinci kez yıktı. Filistinli aile, evlerinin 3 sene önce yine aynı şekilde İsrail güçleri tarafından yıkıldığını ve yeniden inşa ettiklerini söyledi. Evin yıkılması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişilik aile sokakta kaldı.
İsrail güçleri, aynı mahallede Filistinlere ait başka bir evi daha iş makineleriyle yıktı. Yıkımı engellemeye çalışan Filistinli ailenin 2 komşusu ise İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail askerleri kendilerine tepki gösteren bir kadın ile çocuklara da sert müdahalede bulundu.
(İHA)