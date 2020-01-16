İsrail güçleri Filistinli ailenin evini ikinci kez yıktı

16.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:52

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi ikinci kez yıktı.



İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Ad-Deirat bölgesinde, Filistinli bir ailenin evini ikinci kez yıktı. Filistinli aile, evlerinin 3 sene önce yine aynı şekilde İsrail güçleri tarafından yıkıldığını ve yeniden inşa ettiklerini söyledi. Evin yıkılması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişilik aile sokakta kaldı.



İsrail güçleri, aynı mahallede Filistinlere ait başka bir evi daha iş makineleriyle yıktı. Yıkımı engellemeye çalışan Filistinli ailenin 2 komşusu ise İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail askerleri kendilerine tepki gösteren bir kadın ile çocuklara da sert müdahalede bulundu. - EL HALİL

Kaynak: İHA