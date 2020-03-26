İsrail güçleri Filistinlere ait 3 evi yıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İsrail güçleri Filistinlere ait 3 evi yıktı - Haber
Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa

İsrail güçleri Filistinlere ait 3 evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

26.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:21
İsrail güçleri Filistinlere ait 3 evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine baskın gerçekleştirmesinin ardından Filistinli ailelere ait 3 evi yıktı. Filistinli aileler çocuklarıyla sokaklarda kalırken, evinden ayrılmak istemeyen aileler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, evlerin izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkma kararı aldıklarını belirtti. Filistinli aileler de defalarca izin almaya çalıştıklarını ve İsrailli yetkililerin kabul etmediklerini dile getirdi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı Haber
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Haber
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı Haber
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haber
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza
Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime...
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fahrettin Koca Seren Serengil Chloe Loughnan
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: İsrail güçleri Filistinlere ait 3 evi yıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:53:35. #1.15#
title