İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale ettiFilistin, (DHA)- İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen Kudüs için dayanışma gösterisine müdahale etti.

İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti

Filistin, (DHA)- İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen Kudüs için dayanışma gösterisine müdahale etti. Bazı göstericiler, taş atarak karşılık verdi.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Haras Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası Kudüs için dayanışma gösterisi düzenledi. Gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler ile bölgede önlem alan İsrail güçleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı göstericiler, taş atarak karşılık verdi. İsrail güçleri, Filistinlilere gaz bombası ve ses kapsülleri attı. Gösterilerde bir Filistinli gencin kurşunla ayağından yaralandığı, tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı: '(Kudüs'teki müdahale) İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı: "(Kudüs'teki müdahale) İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor.
İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı
İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Burak Sergen Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 16:55:41. #1.14#

title